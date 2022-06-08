بحرية الاحتلال تعتقل صيادين شمال القطاع واطلاق النار صوب الأراضي الزراعية شرق خان يونس

أعلن نقيب الصيادين نزار عياش اليوم الاربعاء 8/6/2022 ، عن اعتقال قوات الاحتلال صيادين بعد مهاجمة مراكبهم ببحر شمال القطاع .

وقال عياش ان بحرية الاحتلال هاجمت مراكب الصيادين واعتقلت الصيادين " زايد زكي طروش ومحمود سعيد الصعيدي وصادرت مركبهما من بحر شمال مدينة غزة.

ومن جهة اخرى أطلقت قوات الاحتلال النار من موقع "كيسوفيم" العسكري صوب الأراضي الزراعية شرق بلدة القرارة شرق خان يونس، دون التبليغ عن وقوع اصابات .

ويشار الى ان قوات الاحتلال تهاجم المزارعين بشكل يومي في المناطق الحدودية وتمنعهم من الوصول لأراضيهم .