بالأسماء: حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين

فلسطين اليوم - غزة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" فجر اليوم الأربعاء 8/6/2022 حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بعد مداهمات واسعة لمنازلهم .

وعرف من بين المعتقلين ما يلي :

١. القيادي في حمـ اس المحرر رأفت ناصيف- طولكرم

٢. محمد تركمان- جنين

٢. ناصر بعجاوي- يعبد جنوب جنين

٣. مؤيد أبو عزيزة- المغير شرق رام الله

٤. المحرر أحمد طالب أبو بكر- يعبد

٥. المحرر سنان أبو عايش- روجيب شرق نابلس

٦. المحرر نضال خلف الحج محمد- بيت دجن شرق نابلس

٧. عميد قدورة- نابلس

٨. ساهر مسعود- نابلس

٩. أيسر السمهوري- مخيم عقبة جبر في أريحا

١٠. المحرر عبد اللطيف الريماوي- بيت ريما غرب رام الله

١١. حسني محمد عميرة- نعلين غرب رام الله

١٢. عبد الله أبو هشهش- مخيم الفوار جنوب الخليل

١٣. محمد حسن ديرية- بيت فجار جنوب بيت لحم

١٤. الفتى كامل عماد ديرية- بيت فجار