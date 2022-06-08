بالأسماء: حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" فجر اليوم الأربعاء 8/6/2022 حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بعد مداهمات واسعة لمنازلهم .
وعرف من بين المعتقلين ما يلي :
١. القيادي في حمـ اس المحرر رأفت ناصيف- طولكرم
٢. محمد تركمان- جنين
٢. ناصر بعجاوي- يعبد جنوب جنين
٣. مؤيد أبو عزيزة- المغير شرق رام الله
٤. المحرر أحمد طالب أبو بكر- يعبد
٥. المحرر سنان أبو عايش- روجيب شرق نابلس
٦. المحرر نضال خلف الحج محمد- بيت دجن شرق نابلس
٧. عميد قدورة- نابلس
٨. ساهر مسعود- نابلس
٩. أيسر السمهوري- مخيم عقبة جبر في أريحا
١٠. المحرر عبد اللطيف الريماوي- بيت ريما غرب رام الله
١١. حسني محمد عميرة- نعلين غرب رام الله
١٢. عبد الله أبو هشهش- مخيم الفوار جنوب الخليل
١٣. محمد حسن ديرية- بيت فجار جنوب بيت لحم
١٤. الفتى كامل عماد ديرية- بيت فجار