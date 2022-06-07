"الأونروا" بغزة تُعلن عن موعد صرف دفعات مالية جديدة للمدمرة منازلهم بعدوان 2021

أصدرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في غزة، مساء اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022، تنويها مهما للمواطنين المدمرة منازلهم جراء عدوان مايو الماضي 2021.

وقال تنويه "الأونروا": "سيتم غداً الأربعاء تحويل دفعات مالية مقدمة لـ 96 عائلة جديدة ممن تضررت منازلهم بشكل كامل خلال تصعيد مايو الماضي وذلك لتمكينهم من البدء بإعادة إعمار منازلهم المدمرة".

وأضاف التنويه: "دفع دفعة من بدل الإيجار للفترة من مايو حتى أغسطس 2022 ابتداءً من غد الأربعاء لما يقارب من 633 من العائلات التي تضررت منازلها كلياً ونزحت منها خلال التصعيد الأخير في مايو".

وشن الاحتلال "الإسرائيلي"، عدواناً شرسا على أهالي قطاع غزة في العاشر من شهر مايو 2021، أسفر عنه مئات الشهداء وآلاف الجرحى، وتدمير منازل المواطنين والبنية التحية والمنشآت الاقتصادية.