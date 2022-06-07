جدول مباريات كأس العالم 2022.. مواعيد مباريات كأس العالم في قطر، تترقب جماهير كرة القدم في جميع أنجاء العالم، موعد انطلاق مباريات كأس العالم 2022 في قطر بفارغ الصبر، تترقب الجماهير العالمية بفارغ الصبر، والتي من المقرر أن تنطلق في 21 نوفمبر 2022، وتنتهي في 18 ديسمبر من ذات العام، إذ سيلعب 32 منتخبا حول العالم، يضم جميع المنتخبات من جميع القارات العالمية، سواء المنتخبات العربية والآسيوية والأوروبية والإفريقية، والأمريكية، فهي بطولة تجتمع فيها منتخبات القارات جميعا.

جدول مباريات كأس العالم 2022

ويبحث عشاق كرة القدم في كل مكان عن جدول مباريات كأس العالم 2022.. مواعيد مباريات كأس العالم في قطر، في حين يتابع العالم في هذه الآونة بطولة دوري الأمم الأوروبية لعام 2022، فهي تجمع المنتخبات في القارة الأوروبية فقط، لكن كأس العالم يجمع المنتخبات من جميع القارات العالمية، ويتم التنافس بينهم على تحقيق لقب كأس العالم، لهذا نرفق لكم نحن في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، جدول مباريات كأس العالم 2022، لتتمكنوا من معرفة موعد انطلاق أول مباراة في البطولة، ومتابعة جميع المباريات العالمية.

مواعيد مباريات كأس العالم في قطر

ويهتم عشاق كرة القدم حول العالم، في متابعة مباريات كأس العالم 2022، فهم يستعدون لمتابعة مبارياته الشيقة، والتي قد تستمر لشهر كامل، إذ تلعب العديد من المباريات في يوم واحد، إذ من المقرر انطلاقها في 21 نوفمبر المقبل بمباراة الافتتاح التي تجمع المنتخبين الهولندي والسنغالي، فيما تستمر البطولة حتى موعد المباراة النهائية في 18 ديسمبر من ذات العام 2022 الجاري.

مواعيد مباريات كأس العالم 2022 في قطر

وحصدت فرنسا كأس العالم 2018، بعد تغلبها على منتخب كرواتيا، في حين أن جميع عشاق كرة القدم كانوا يتأملون أقدام المنتخب الألماني على حصد اللقب للمرة الثانية على التوالي، بعدما حققوا نسخة عام 2014 بعدما حققوا فوزا مثيرا على منتخب الأرجنتين، لأن منتخب ألمانيا مدججا بالنجوم العالميين والمهاريين والشباب في تلك النسخة، إلا أنهم خيبوا أمل الجميع في خروجهم بوقت مبكر من البطولة.

قرعة كأس العالم 2022 في قطر

المجموعة الأولى

قطر، إكوادور، السنغال، هولندا

21 نوفمبر: السنغال × هولندا

21 نوفمبر: قطر × الإكوادور

25 نوفمبر: قطر × السنغال

25 نوفمبر: هولندا × إكوادور

29 نوفمبر: هولندا × قطر

29 نوفمبر: إكوادور × السنغال

المجموعة الثانية

إنجلترا، إيران، الولايات المتحدة، (ويلز أو اسكتلندا أو أوكرانيا).

21 نوفمبر: إنجلترا × إيران

21 نوفمبر: الولايات المتحدة × الفائز من الملحق

25 نوفمبر: إنجلترا × الولايات المتحدة

25 نوفمبر: الفائز من الملحق × إيران

29 نوفمبر: الفائز من الملحق × إنجلترا

29 نوفمبر: إيران × الولايات المتحدة.

المجموعة الثالثة

الأرجنتين- السعودية- المكسيك- بولندا

22 نوفمبر: الأرجنتين × السعودية

22 نوفمبر: المكسيك × بولندا

26 نوفمبر: الأرجنتين × المكسيك

26 نوفمبر: بولندا × السعودية

30 نوفمبر: بولندا × الأرجنتين

30 نوفمبر: السعودية × المكسيك

المجموعة الرابعة

فرنسا، الدنمارك، تونس، (الإمارات أو أستراليا أو بيرو).

22 نوفمبر: فرنسا × الفائز من الملحق

22 نوفمبر: الدنمارك × تونس

26 نوفمبر: فرنسا × الدنمارك

26 نوفمبر: تونس × الفائز من الملحق

30 نوفمبر: تونس × فرنسا

30 نوفمبر: الفائز من الملحق × الدنمارك

المجموعة الخامسة

إسبانيا، ألمانيا، اليابان، (نيوزيلندا أو كوستاريكا)

23 نوفمبر: إسبانيا × الفائز من الملحق

23 نوفمبر: ألمانيا × اليابان

27 نوفمبر: إسبانيا × ألمانيا

27 نوفمبر: اليابان × الفائز من الملحق

1 ديسمبر: اليابان × إسبانيا

1 ديسمبر: الفائز من الملحق × ألمانيا

المجموعة السادسة

بلجيكا، كندا، المغرب، كرواتيا

23 نوفمبر: بلجيكا × كندا

23 نوفمبر: المغرب × كرواتيا

27 نوفمبر: بلجيكا × المغرب

27 نوفمبر: كرواتيا × كندا

1 ديسمبر: كرواتيا × بلجيكا

1 ديسمبر: كندا × المغرب

المجموعة السابعة

البرازيل، صربيا، سويسرا، الكاميرون

24 نوفمبر: البرازيل × صربيا

24 نوفمبر: سويسرا × الكاميرون

28 نوفمبر: البرازيل × سويسرا

28 نوفمبر: الكاميرون × صربيا

2 ديسمبر: الكاميرون × البرازيل

2 ديسمبر: صربيا × سويسرا

المجموعة الثامنة

البرتغال، غانا، أوروغواي، كوريا الجنوبية

24 نوفمبر: البرتغال × غانا

24 نوفمبر: أوروغواي × كوريا الجنوبية

28 نوفمبر: البرتغال × أوروغواي

28 نوفمبر: كوريا الجنوبية × غانا

2 ديسمبر: كوريا الجنوبية × البرتغال

2 ديسمبر: غانا × أوروغواي