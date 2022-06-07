إصابة مستوطن إثر تعرض حافلتين للرشق بالحجارة شمال القدس

أصيب مستوطن، مساء اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022، جراء تعرض حافلتين تقل مستوطنين للرشق بالحجارة من شبان فلسطينيين شمال القدس المحتلة.

وادعت وسائل اعلام عبرية، أن مستوطناً أصيب بجروح، إثر تعرض حافلتين ومركبة للرشق بالحجارة من قبل شبان فلسطينيين قرب بلدتي عناتا وحزما شمال القدس.

وتشهد الأراضي الفلسطينية خلال الآونة الأخيرة وتيرة عنف متصاعدة وتوسيع لنطاق عمليات قوات الاحتلال في عدد من المدن والقرى الفلسطينية، وما صاحبها من استخدام مُفرط للقوة ضد الفلسطينيين، ما أسفر عن ارتقاء شهداء وإصابة وجرحى واعتقال المئات.