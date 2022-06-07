مقتل شاب طعناً في جنين

قُتِل شاب، مساء اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022، جرّاء تعرّضه للطعن في محافظة جنين شمال الضفة المحتلة.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، بـ "مقتل شاب عشريني مساء اليوم الثلاثاء، في المنطقة الصناعية بمدينة جنين".

وذكر ارزيقات، أن الشرطة باشرت إجراءات البحث والتحري بشأن ملابسات الجريمة.

وذكرت مصادر محلية، أن القتيل هو الشاب حمادة محسن والذي يبلغ من العمر 23 عاماً، وهو من بلدة دير أبو ضعيف.

وفي نهاية الشهر الماضي، قُتِل الشاب عمار تميمي (أبو ارميلة) الذي يبلغ من العمر 24 عاما،ً وأُصيب آخر بجراح، إثر تعرّضهما للطعن خلال شجار نشب في بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة.