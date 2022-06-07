تعرف على طريقة عمل الدونات

طريقة عمل الدونات، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم في هذا المقال طريقة عمل الدونات وهي من الحلويات السهلة التي يمكن صناعتها بوقت وجهد قلقل من قبل ربة البيت، وهي أيضاً من الحلويات التي يحبها الكثير من الأطفال، وتبحث عن طريقة صناعتها العديد من ربات البيوت، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، قررنا كتابة هذا المقال.

طريقة عمل الدونات

المكوّنات

- صفار أربع بيضات.

- كوب من الطحين.

- ثلث كوب من الماء الدافئ.

- نصف كوب من الطحين.

- أربع ملاعق كبيرة من السكر والخميرة.

- ملعقتان كبيرتان الزبدة والحليب الدافئ.

- الشوكولاتة المذابة.

- رشة من الملح.

- الزيت للتحمير.

- رذاذ الحلوى الملوّنة.

طريقة عمل الدونات

طريقة التحضير

إذابة نصف الخميرة في الماء الدافئ، ثمّ تركها إلى أن تصبح مثل الزبدة، ثمّ إضافة الطحين وخلط المكوّنات إلى أن تصبح متجانسة.

ترك العجينة لتتخمر وتصبح هشة القوام. إذابة النصف الثاني من الخميرة مع الحليب الدافئ وتركها إلى أن تصبح مثل الزبدة.

خلط نصف كوب من الطحين والملح، ثمّ إضافة نصف الخليط مع خليط الخميرة المزبدة إلى الخلاط.

إضافة البيض والزبدة وخلط المكوّنات جيداً إلى أن يصبح الخليط متجانس.

إضافة الخميرة الإسفنجية مع الكمية المتبقية من الطحين، وخلط العجين مرة أخرى إلى أن تصبح متجانسة تماماً، ثمّ تركها لتتخمر في الثلاجة طوال الليل.

تشكيل الدونات ووضعها على ورق خبز مدهون بالزيت، ثمّ دهن الدونات بالزيت.

ترك العجينة لتتخمر حتّى تتضاعف في الحجم.

قلي الدونات فى الزيت الساخن لمدّة دقيقة ثمّ قلبها على الوجه الثاني لمدّة دقيقة، ثمّ تركها إلى أن تصبح باردة للتحمير.

إذابة الشوكولاتة، ثمّ تغطية نصف الدونات بالشوكولاتة، ثمّ رش رذاذ الحلوى عليها، وتركها لتصبح متماسكة للتقديم. دونات بالفرن



وبالهناء والشفاء أملين أن يكون المقال قد نال إعجابكم.