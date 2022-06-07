طريقة عمل البان كيك بالنوتيلا، حيث يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية العديد من الموضوعات عن الأكلات والمشروبات والحلويات، وفي هذا المقال يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، طريقة عمل البان كيك بالنوتيلا حيث يفضلها العديد من الأطفال، وتحرص الكثير من ربات البيوت بتحضيرها في المنزل، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع، قررنا كتابة هذا المقال.

طريقة عمل البان كيك بالنوتيلا

أولاً: المقادير

وفيما يلي أهم مقادير البان كيك بالنوتيلا:

- كوبان دقيق

- ملعقتان بايكنج باودر

- ملعقتان كبيرتان سكر

- ملعقة صغيرة ملح

- كوب وثلاثة أرباع حليب ساخن

- بيضتين مخفوقتين

- زبدة أربع ملاعق

طريقة عمل البان كيك بالنوتيلا

ثانياً: طريقة التحضير

-أخلطي الدقيق، البايكنغ باودر، الملح والسكر في وعاءٍ متوسّط الحجم.

- أمزجي في وعاءٍ ثانٍ الحليب، الزبدة، البيض والفانيليا ثمّ أضيفي خليط الدقيق تدريجياً وامزجي من جديد.

- دعي المزيج يرتاح لحوالى 10 دقائق.

- سخّني مقلاة واسعة على النار ثمّ اسكبي مقدار ربع كوب من العجينة السائلة لتحضير دوائر البان كيك.

- كرري العملية حتى نفاذ الكمية.

- قدّمي البان كيك مع النوتيلا ومزيّناً بالتوت.

وبالهناء والشفاء، آملين أن ينال المقال إعجابكم.