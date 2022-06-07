ارتفاع ملحوظ بإصابات كورونا في "إسرائيل"

أعلنت وزارة الصحة "الإسرائيلية"، اليوم الثلاثاء، أنها شخصت 3731 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منذ أمس الإثنين، في أعلى معدل إصابات يومي يسجل منذ أبريل الماضي.

ويُشار إلى ذلك يأتي كمؤشر للارتفاع الملحوظ في نتائج الفحوصات الموجبة ومعامل تناقل العدوى.

وأوضحت "الصحة الإسرائيلية"، أنه منذ منتصف الليل حتى العاشرة صباحا سُجلت 548 إصابة جديدة بكورونا، وبذلك ارتفعت الإصابات النشطة إلى 165539 حالة نشطة، بينما بلغ الإجمالي التراكمي للإصابات المسجلة في البلاد 4157791 إصابة، والإجمالي التراكمي لوفيات كورونا بلغ 10864 حالة وفاة.

وبالتزامن مع الارتفاع المتدرج في إصابات كورونا، أظهرت البيانات أنه يرقد في المستشفيات 318 مصابا بكورونا، بينهم 103 في حالة خطيرة، و34 مصاباً بحالة خطيرة جدا، بينما 29 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، علماً أن 24 مصابا وصفت حالتهم بالمتوسطة و191 مصاباً بالطفيفة.

وبينت "الصحة الإسرائيلية"، أنه عاود معامل تناقل العدوى بالارتفاع، حيث بلغ 1.1، فيما شهدت الفحوصات الموجبة ارتفاعا ملحوظا، لتبلغ 18.82%.

وأظهر المعدل الأسبوعي للإصابات ارتفاعاً في إصابات كورونا، حيث سُجلت 16893 إصابة جديدة خلال الأسبوع الماضي بارتفاع بنسبة 17.7% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، بينما شخصت 56 حالة خطيرة بارتفاع بنسبة 19.1%، فيما أعلن عن وفاة 4 أشخاص تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا.