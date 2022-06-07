"مايكروسوفت" تكشف عن حاسب جديد

كشفت شركة مايكروسوفت، بعض المواصفات عن حاسبها المحمول الجديد من فئة Surface، والذي سيطرح في الأسواق العالمية قبل منتصف الشهر الجاري.

ويُشار إلى أنه يأتي حاسب (Surface Laptop Go 2) بهيكل أنيق مصنوع من الألومينيوم يزن نحو 1.1 كلغ فقط.

كما جهزت مايكروسوفت الحاسب بشاشة لمسية بمقاس 12.4 بوصة، أبعادها "3:2"، دقة عرضها 1536/1024 بيكسل، ترددها 60 هيرتزا.

كما يتمتع الجهاز بمعالج Core i5-1135G7 من الجيل الحادي عشر، مزود بأنوية تتراوح تردداتها ما بين 2.4 و4.2 غيغاهيرتز، وذواكر وصول عشوائي بسعات تتراوح ما بين 4 و16 غيغابايت، وأقراص تخزين داخلية SSD بسعة 128 /256 غيغابايت.

وحصل على منفذ USB Type-A، ومنفذ USB Type-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وكاميرا ويب، وبطارية تكفيه ليعمل 14 ساعة تقريبا بالشحنة الواحدة.

جدير ذكره أنه تتراوح أسعار الجهاز الجديد ما بين 600 و1100 دولار تبعا لذواكر الوصول العشوائي، والذواكر الداخلية التي ستحصل عليها النسخة.