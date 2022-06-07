طريقة عمل كيكة البرتقال، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية طريقة عمل حلوى كيك البرتقال اللذيذة، وتبحث عنها الكثير من الأمهات لصنعها وتقديمها لأطفالها في البيت، لما يتميز طعمها من مذاق جميل، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، قررنا كتابة هذا المقال.

كيكة البرتقال

البرتقال يضيف نكهة مميزة إلى الكيك، وله العديد من الفوائد الصحية كونه يحتوي على فيتامين ج بالإضافة إلى العديد من الفيتامينات والمعادن الأخرى الهامة للجسم، لذلك تعرفي سيدتي في هذا المقال على طريقة عمل كيك البرتقال.

طريقة عمل كيكة البرتقال

أولاً: المكونات

ووفيما يلي أهم المكونات التي تتكون منها كيك البرتقال:

كوب عصير برتقال.

كوب سكر أبيض.

4 بيضات.

2 كوب دقيق أبيض.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

نصف كوب زيت ذرة أو 3 ملاعق زبد.

ملعقة كبيرة بشر برتقال.

ملعقة صغيرة فانيلا.

رشّة ملح.

طريقة عمل كيكة البرتقال

ثانياً: طريقة العمل:

- قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180، وجهزي صينية الكيك من خلال رشها بالزبد والدقيق واتركيها جانبًا.

- قومي بخلط البيض والسكر باستخدام المضرب الكهربائي، ثم أضيفي الزيت أو الزبد تدريجيًا إلى المزيج.

- أضيفي كوب عصير البرتقال وبشر البرتقال إلى المزيج واستمري في الخفق.

- أضيفي البيكنج باودر والفانيليا ورشّة الملح إلى الدقيق.

- ابدئي في إضافة الدقيق تدريجيًا إلى مزيج البيض والسكر مع الاستمرار في الخفق ليصبح عجين متماسك.

- ضعي الخليط في الصينية وأدخليها الفرن لمدة 20 دقيقة مع تخفيف درجة الحرارة إلى 140 درجة، ويتم تركها حتى ترتفع وتنضج ويتغير لونها.

- أخرجي الكيكة من الفرن وقدميها بعد أن تبرد.

وبالهناء والشفاء، آملين أن يكون المقال قد حاز على إعجابكم.