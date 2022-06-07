الاحتلال يلاحق العمال قرب جدار الفصل العنصري غرب جنين

لاحقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 7/6/2022، عددا من العمال قرب جدار الفصل العنصري غرب جنين.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات وقرى (فقوعة، وعانين، والطيبة، وطورة، والعرقة، وزبوبا)، الواقعة بمحاذاة جدار الفصل العنصري، وأطلقت قنابل الصوت والأعيرة المعدنية، باتجاه العمال لدى محاولتهم الدخول إلى أماكن عملهم في أراضي الـ1948.

وأضافت أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري ونصبت الحواجز في محيط قرى وبلدات جنوب وجنوب غرب وشمال شرق جنين خاصة (يعبد، عرابة، جبع، الفندقومية، سيلة الظهر، مركة، اليامون، رمانة، تعنك، الجلمة، فقوعة، طورة والطرم).