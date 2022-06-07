الاحتلال يعتقل كادرين للجهاد في الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الثلاثاء 7/6/2022، المحررين ثائر عزيز حلاحلة (43 عاماً) من بلدة خاراس، وشاهر جميل الحيح (38 عاماً) من بلدة صوريف، من كوادر حركة الجهاد الإسلامي في محافظة الخليل بالضفة المحتلة، عقب مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وكان قد أفرج عن الأسير حلاحلة بتاريخ 5-7-2021م، بعد اعتقال دام 14 شهراً، وأمضى 14 عاماً في سجون الاحتلال على عدة فترات، منهم قرابة 10 أعوام في الاعتقال الإداري، كما خاض عام 2012م، إضراباً عن الطعام استمر لمدة 78 يوماً.

والأسير حلاحله يعاني من عدة أمراض نتيجة لظروف الاعتقال التي تعرض لها على مدار السنوات الماضية، حيث أصيب بمرض التهاب الكبد الوبائي في سجن عسقلان؛ نتيجة استخدام أدوات غير معقمة.

والأسير الحيح، أمضى قرابة الـ13 عاماً في سجون الاحتلال، كان أغلبها في الاعتقال الإداري، وكان قد خاض معركة الإضراب عن الطعام، رفضاً للاعتقال الإداري.

واعتقل المحرر الحيح لدى جهاز الأمن الوقائي، وتعرض لاعتداء وحشي وتحقيق قاس من جلادي أمن السلطة، كما تلاحقه مخابرات السلطة فيما يرفض الاستجابة لاستدعاءاتهم.

يذكر أن قوات الاحتلال تشن حملة مسعورة من الاعتقالات والمداهمات في محافظات الضفة المحتلة، وتستهدف كوادر ونشطاء المقاومة وحركة الجهاد الإسلامي.