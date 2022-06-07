طريقة عمل البسبوسة سهلة، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، العديد من الوصفات للأكلات والحلويات وغيرهما، وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل البسبوسة بطريقة سهلة، حيث تبحث عنها الكثير من السيدات لصنعها لأطفالها في البيت، وهي تتميز بمذاقها اللذيذ، وبعد الزيادة الكبيرة في عمليات البحث عن الموضوع، قررنا كتابة هذا المقال.
طريقة عمل البسبوسة
تُعد حلى البسبوسة من أهم الحلويات الشرقية المعروفة في الوطن العربي، ويكثر تحضيرها في المناسبات المختلفة، وتختلف طرق تحضيرها من مكان إلى مكان آخر.
طريقة عمل البسبوسة
المقادير
وفيما يلي نقدم لكم أهم مقادير وصفة البسبوسة:
- - كوب من السمن المذاب.
- - كوب من جوز الهند.
- - كوب من السكر.
- - أكواب من السميد الناعم.
- - كوب من اللبن الرائب.
- - ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- - ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.
- - قطر بارد "الشربات".
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طريقة عمل البسبوسة
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طريقة تحضير
- اخلط السميد والبيكنج بودر معاً في وعاء جيداً.
- أضف السمن إلى ما سبق، وقلب الخليط جيداً، ثم ضع السكر والفانيليا، وقلب جيداً.
- ضع إلى ما سبق اللبن وجوز الهند، واخلط المزيج معاً.
- تصب البسبوسة في صينية مدهونة بالقليل من الطحينة.
- توضع الصينية في الفرن الساخن على درجة حرارة هادئة.
- تترك البسبوسة حتى تمام النضج والحصول على اللون الذهبي.
- تخرج من الفرن، وتصب بالقطر البارد، وترش بجوز الهند.
ثم تقدم وبالهناء والشفاء، أملين أن ينال المقال إعجابكم.