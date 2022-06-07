مجاري غزة تغلق شاطئ زيكيم حتى إشعار آخر

كشفت مصادر عبرية، اليوم الثلاثاء 7/6/2022، أن شاطئ زيكيم مغلق حتى إشعار آخر، فيما يحظر السباحة في البحر أمام المستوطنة في منطقة "غلاف غزة".

ووفقاً لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، فقد أعلنت ما تسمى وزارة الصحة في حكومة الاحتلال، عن استمرار إغلاق شاطئ زيكيم، وحظر السباحة في البحر أمام المستوطنة في منطقة "غلاف غزة".

ونقلت الصحيفة، عن صحة الاحتلال قولها، إنه "سيبقى شاطئ مستوطنة زيكيم مغلقًا للاستحمام لمدة أسبوع آخر نتيجة تدفق أكثر من 100 ألف كوب "متر مكعب" من مياه الصرف الصحي من قطاع غزة إلى البحر الأبيض المتوسط خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضحت أن السبب هو نتيجة خلل في منشأة الضخ في بيت لاهيا شمال قطاع غزة ما تسبب بتلوث كبير أدى لإغلاق شاطئ زكيم في عسقلان حتى إشعار آخر.