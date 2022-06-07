ما قيمة المبلغ المالي الذي حولته "اسرائيل" للسلطة لتغطيه فجوتها المالية ؟

كشفت وسائل إعلام عبرية، الليلة الماضية، عن المبلغ الذي تم تحويله من حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى السلطة الفلسطينية من أموال المقاصة.

ونقلت القناة العبرية السابعة، عن عضو الكنيست من حزب "الليكود" آفي ديختر، خلال جلسة للجنة الخارجية والأمن، "أن نصف مليار شيكل تم تحويلهم للسلطة الفلسطينية في عملية مالية قبيحة، حيث سيتم دفع هذه الأموال للأسرى ومنفذي العمليات الفلسطينيين.. هذه سرقة في وضح النهار". حسب قوله.

وأضاف ديختر: "بيني غانتس يعطي نصف مليار شيقل لتغطية فجوة الميزانية التي سقطت فيها السلطة الفلسطينية".