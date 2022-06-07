بالأسماء : اعتقالات في الضفة تطال عدداً من المواطنين بعد حملة مداهمات واسعة

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" فجر اليوم الثلاثاء 7/6/2022، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بعد مداهمة واسعة لمنازل المواطنين ، وعرف من بين المعتقلين ما يلي :

١. المحرر عبيدة عادي- بيت أمر شمال الخليل

٢. المحرر شاهر الحيح- صوريف شمال الخليل

٣. عيد كامل- بيت لحم

٤. جهاد معالي- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

٥. المحرر أتليتا سراحنة- مخيم الدهيشة

٦. باسل الحمامي- نابلس

٧. مهدي المصري- نابلس

٨. المحرر ثائر حلاحلة- خاراس قرب الخليل

٩. حمد أبو عياش- بيت أمر

١٠. منير زهران- دير أبو مشعل غرب رام الله

١١. محمد سراحنة- مخيم الدهيشة