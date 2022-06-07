بالأسماء : اعتقالات في الضفة تطال عدداً من المواطنين بعد حملة مداهمات واسعة

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" فجر اليوم الثلاثاء 7/6/2022، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بعد مداهمة واسعة لمنازل المواطنين ، وعرف من بين المعتقلين ما يلي :
١. المحرر عبيدة عادي- بيت أمر شمال الخليل
٢. المحرر شاهر الحيح- صوريف شمال الخليل
٣. عيد كامل- بيت لحم
٤. جهاد معالي- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم
٥. المحرر أتليتا سراحنة- مخيم الدهيشة
٦. باسل الحمامي- نابلس
٧. مهدي المصري- نابلس
٨. المحرر ثائر حلاحلة- خاراس قرب الخليل
٩. حمد أبو عياش- بيت أمر
١٠. منير زهران- دير أبو مشعل غرب رام الله
١١. محمد سراحنة- مخيم الدهيشة