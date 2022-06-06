بالفيديو سانا: عدوان "إسرائيلي"جديد يستهدف العاصمة دمشق

قالت وسائل إعلام سورية، مساء اليوم الإثنين، إن عدة انفجارات سمعت في سماء العاصمة السورية دمشق.

وقالت وكالة سانا السورية :" إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق".

بدورها، أشارت مصادر صحفية سورية، إلي أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لطائرات العدو "الإسرائيلي" في سماء دمشق.

وفيما يلي مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي للحظةتفعيل الدفاعات الجوية السورية في سماء دمشق بالتزامن مع شن طائرات الاحتلال"الإسرائيلية" عدة غارات على المدينة، بعد نشره من قبل وسائل إعلام "إسرائيلية"

يتبع..