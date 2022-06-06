فلكياً.. موعد عيد الأضحى 2022 في مدن فلسطين

موعد عيد الأضحى 2022 في مدن فلسطين- يبحث الفلسطينيون عن موعد أول أيام عيد الأضحى 2022 في فلسطين، حيث قالت الجمعية الفلكية الفلسطينية إن الحسابات الفلكية التي قامت بها تشير إلى أن يوم الخميس الموافق 30 حزيران الجاري، سيكون غرة شهر ذو الحجة للعام 1443 هجرية.

موعد عيد الأضحى 2022 في مدن فلسطين

وعن موعد أول أيام عيد الأضحى 2022 في فلسطين، فقالت الجمعية: "تكون وقفة عرفة يوم الجمعة 8 تموز، ويوم السبت 9 تموز أول أيام عيد الأضحى المبارك".

وأوضحت الجمعية الفلكية الفلسطينية، أن الاقتران المركزي "المحاق" لشهر ذو الحجة 1443 هجرية سيحدث صباح يوم الأربعاء الموافق 29 حزيران في تمام الساعة 05:52 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القدس ، وفي هذا اليوم سيغرب القمر بعد غروب الشمس في كافة الدول العربية والإسلامية وستكون رؤيته ممكنة بواسطة التلسكوبات من مناطق واسعة من العالم العربي والإسلامي، وبالعين المجردة من مناطق أخري في الغرب.

موعد عيد الأضحى 2022 في مدن فلسطين

وتغرب الشمس يوم التحري 29 حزيران في مدينة القدس في تمام الساعة 19:48 دقيقة، ويغرب القمر في تمام الساعة 20:25، وتكون رؤية القمر ممكنة من فلسطين.

متى موعد عيد الاضحى 2022

ولقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم الإجابة حول موعد عيد الأضحى 2022 – 1443 في الدول العربية ، إذ يأتي موعد عيد الأضحى يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو 2022 وفق ما أفادت به البيانات الفلكية .

موعد عيد الأضحى 2022

ومن ابرز المظاهر والمعايدة في عيد الأضحى في الدول العربية هي أن المواطنين يستعدون بتجهيز الألعاب النارية، بالإضافة إلى تقديم أفضل انواع الحلويات صباح أول يوم العيد، وأخيرًا إلى زيارة الحدائق والمتنزهات والأماكن العامة .

ونستكمل معكم في باقي المظاهر التي نتحدث بها عن عيد الأضحى بتركيا ، ومنها توفير المال وتوزيعه العيديات على الأطفال وإدخال الفرح والسرور والبهجة عليهم ، وفيما يلي رسائل التهنئة .

رسائل تهنئة بعيد الاضحى 2022 مكتوبة

توجد الكثير من رسائل التهنئة بالعيد المتنوعة والمختلفة، ولكن من خلال النقاط التالية سنتناول بعضًا منها: كل عيد فطر وأنت لله طائع ولدين الإسلام رافع، ولأهل بيتك نافع، ولنبيك محمد صلى الله عليه وسلم تابع.

أولا: متى موعد عيد الاضحى 2022 في الدول العربية ، جعلنا وإياكم من المباركين والمهنئين لهذا الشهر، وإن شاء الله صياماً مقبولاً، وكل عام وأنتم بألف خير أعاده الله عليكم باليمن والبركات.

ثانيًا: متى موعد عيد الاضحى 2022 في الدول العربية ، أسأل من أعاد العيد وطوى الشهر الفقيد أن يمدك بعمر مديد ويجعل حياتك كلها عيد.

ثالثًا: متى موعد عيد الاضحى 2022 في الدول العربية ، هنَّأك الله بالقبول، وأسكنك الجنة مع الرسول، ورزقك بالعيد بهجة لا تزول.

رابعًا: متى موعد عيد الاضحى 2022 في الدول العربية ، إذا سبقتني بالمعايدة فهذا لاهتمامك وكرمك، وإن سبقتك فهذا لحقك وقدرك، لك المحبة كلها كل عام وأنتم بخير.