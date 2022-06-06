موعد مباراة كرواتيا وفرنسا اليوم الاثنين 6 يونيو 2022 في دوري الأمم الأوروبية، تنطلق مباراة كرواتيا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية لعام 2022، الساعة 9:45 دقيقة من مساء اليوم الاثنين 6 يونيو 2022 على ملعب ستاديون بولود، ضمن المجموعة الأولى من البطولة الأوروبية، في مباراة بين منتخبين مدججين بالنجوم العالميين، لاسيما نجم ريال مدريد كريم بنزيما الذي يلعب للمنتخب الفرنسي، وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وبول بوجبا نجم مانشستر سيتي، وجريزمان نجم أتلتيكو مدريد، ومن المنتخب الكرواتي الساحر لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد الإسباني، وإيفان راكيتيش نجم نادي إشبيلية، فيما مباراة يتوقع المحللون الرياضيون بأنها ستكون أشبه بملحمة كروية، لأن كل فريق سيحرص على اثبات تفوقه على الأخر.

ما موعد مباراة كرواتيا وفرنسا

ويبحث عشاق كرة القدم في كل مكان على وجه الأرض عن موعد مباراة كرواتيا وفرنسا اليوم الاثنين 6 يونيو 2022 في دوري الأمم الأوروبية، ترفق لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، موعد مباراة كرواتيا وفرنسا في بطولة الأمم الأوروبية 2022، لأنهم يعتبرونها من أقوى وأشرس المباريات بين المنتخبات المشاركة في بطولة الأمم الأوروبية لهذا الموسم، إذ ستكون المنافسة شديدة وشرسة بين نجوم المنتخبين، لاسيما في ظل تنافسهما المستمر وهم في أنديتهم على تحقيق البطولات والكؤوس.

متى موعد مباراة فرنسا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية؟

ويتساءل عشاق كرة القدم متى موعد مباراة فرنسا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية؟ والتي من المقرر أن تقام الساعة العاشرة إلا ربع مساء اليوم الاثنين 6 -6- 2022، على ملعب كرواتيا ضمن مباراة الذهب في دوري المجموعات، وتعد فرنسا بطلة كأس العالم نسخة 2018، بعد تغلبها على منتخب كرواتيا الذي ستواجهه اليوم في بطولة مختلفة، وستحرص على اثبات تفوقها على كرواتيا، في حين سيحرص منتخب كرواتيا على تحقيق الفوز على فرنسا انتقاما لما حدث قبل اربع سنوات بعد حرمانهم من تحقيق لقب كأس العالم.

التشكيل المتوقع لمنتخب فرنسا ضد كرواتيا

ويقع منتخب فرنسا في المجموعة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية، رفقة منتخبات الدنمارك، والنمسا، وكرواتيا، ويحتل منتخب النمسا صدارة الترتيب برصيد 3 نقاط متساويا مع الدنمارك، بينما يقبع فرنسا وكرواتيا بلا رصيد من النقاط في المركزين الثالث والرابع، ومن المتوقع أن يكون التشكيل المتوقع لمنتخب فرنسا ضد كرواتيا في المباراة التي ستنطلق اليوم على النحو التالي: -

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: جول كوندي، لوكاس هيرنانديز، ويليام ساليبا.

خط الوسط: رابيو، ثيو هيرنانديز، جوناثان كلاوس، تشواميني.

خط الهجوم: كريستوفر نكونكو، كريم بنزيما، أنطوان جريزمان.

Mladi Vatreni pripremaju se za posljednju kvalifikacijsku utakmicu za #U21EURO, 8. lipnja na gostovanju kod Estonije. 🇪🇪🇭🇷



Držimo fige! 🤞#Obitelj pic.twitter.com/S1AHcsXPeH — HNS (@HNS_CFF) June 5, 2022

التشكيل المتوقع لمنتخب كرواتيا ضد فرنسا اليوم الاثنين

وبعد أن المنتخب الفرنسي في تحقيق الفوز على نظيره منتخب الدنمارك في الجولة الأولى التي جمعت بينهما بالبطولة، إذ إن منتخب فرنسا خسر من الدنمارك بهدفين لهدف، على الرغم من تقدم الديوك عن طريق المهاجم كريم بنزيما، ومن المتوقع أن التشكيل المتوقع لمنتخب كرواتيا ضد فرنسا اليوم الاثنين، على النحو التالي: -

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: كاليتا كار، فيدا، بورنا باريسيتش، يورانوفيتش.

خط الوسط: كوفاسيتش، مودريتش، باساليتش، ميسلاف اورسيتش، نيكولا فلاسيتش.

خط الهجوم: كراماريتش.