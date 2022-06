موعد مباراة كرواتيا وفرنسا اليوم الاثنين 6 يونيو 2022 في دوري الأمم الأوروبية، تنطلق مباراة كرواتيا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية لعام 2022، الساعة 9:45 دقيقة من مساء اليوم الاثنين 6 يونيو 2022 على ملعب ستاديون بولود، ضمن المجموعة الأولى من البطولة الأوروبية، في مباراة بين منتخبين مدججين بالنجوم العالميين، لاسيما نجم ريال مدريد كريم بنزيما الذي يلعب للمنتخب الفرنسي، وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وبول بوجبا نجم مانشستر سيتي، وجريزمان نجم أتلتيكو مدريد، ومن المنتخب الكرواتي الساحر لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد الإسباني، وإيفان راكيتيش نجم نادي إشبيلية، فيما مباراة يتوقع المحللون الرياضيون بأنها ستكون أشبه بملحمة كروية، لأن كل فريق سيحرص على اثبات تفوقه على الأخر.

ويبحث عشاق كرة القدم في كل مكان على وجه الأرض عن موعد مباراة كرواتيا وفرنسا اليوم الاثنين 6 يونيو 2022 في دوري الأمم الأوروبية، ترفق لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، موعد مباراة كرواتيا وفرنسا في بطولة الأمم الأوروبية 2022، لأنهم يعتبرونها من أقوى وأشرس المباريات بين المنتخبات المشاركة في بطولة الأمم الأوروبية لهذا الموسم، إذ ستكون المنافسة شديدة وشرسة بين نجوم المنتخبين، لاسيما في ظل تنافسهما المستمر وهم في أنديتهم على تحقيق البطولات والكؤوس.

Final practice session before the clash with France in Split. 📸👌#Family #NationsLeague #UNL #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/FZyCL0Zq0Q