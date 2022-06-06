تصفيات كأس افريقيا 2022: مصر تهزم غينيا بهدف وحيد

تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023- حقق منتخب مصر الفوز على ضيفه منتخب غينيا بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما، على ملعب القاهرة الدولي ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا، ويتابع الجمهوري المصري منتخب مصر الذي نح في تقديم مستويات مميزة في النسخة السابقة من بطولة كأس أمم أفريقيا، وحصل على المركز الثاني خلف المنتخب السنغالي الذي خطف اللقب بركلات الترجيح، لذا يحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نشر تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023

جاء الهدف الوحيد عبر البديل مصطفى محمد في الدقيقة 85، وهي المواجهة الأولى تحت إشراف المدير الفني الجديد إيهاب جلال، ولحساب المجموعة ذاتها، تغلب منتخب مالاوي على ضيفه الإثيوبي بهدفين لهدف.

تصفيات كأس افريقيا 2022

وفي مباراة من المجموعة العاشرة جرت في وقت سابق، تعادل منتخب تونس مع مستضيفه البوتسواني دون أهداف.

واستضافت منتخب مصر نظيره الغيني، الأحد، على ملعب القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

وانطلقت المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023

وأعلنت قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية مؤخرا عن الحصول على حقوق بث مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

كما سيتم نقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" التي حصلت على حقوق بث مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023

وشهد مران منتخب مصر الأخير قبل المباراة أمس السبت حالة من التركيز الشديد تحت قيادة مدربه الجديد إيهاب جلال الذي سيخوض مباراته الأولى على رأس الجهاز الفني للفراعنة.

موعد مباراة مصر وغينيا اليوم في تصفيات كأس الأمم الإفريقية

وتولى إيهاب جلال تدريب منتخب مصر مؤخرًا خلفًا للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش الذي رحل عن تدريب منتخب مصر عقب الفشل في التأهل لنهائيات كأس العالم 2022.

ووصل منتخب مصر إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة لكنه خسر في المباراة النهائية للبطولة أمام نظيره منتخب السنغال بركلات الترجيح.

وتنطلق مباراة مصر وغينيا عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة الموافق العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، والموافق الثامنة مساء بتوقيت الكاميرون.