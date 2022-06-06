الاحتلال يشن حملة مداهمات و اعتقالات واسعة بالضفة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الاثنين 6 يونيو 2022، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من مدن الضفة المحتلة.

وذكرت مصادر محلية وشهود عيان في المنطقة، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر "ياسر البدرساوي" أبو اسلام بعد اقتحام منزله في شارع القدس شرق نابلس شمال الضفة المحتلة.

وفي ذات السياق، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب ريحان ريحان من مخيم الأمعري في رام الله، والشبان قتادة ناصر شوشة ومحمد حمامرة شقيق الشهــيد قصي حمامرة ومنتصر محمود شوشة عقب اقتحام منازلهم في قرية حوسان في بيت لحم جنوب الضفة.

وتواصل قوات الاحتلال والمستوطنون، العدوان على الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته وممتلكاته، إذ تنفذ حملات اعتقالات ومداهمات على منازلهم بشكل يومي، فيما ينفذ المستوطنون انتهاكات واسعة يهاجمون فيها منازل وقبور وممتلكات المواطنين.