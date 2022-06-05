وزير الأوقاف الأردني: نتابع بقلق اقتحامات المستوطنين للأقصى

أكد محمد الخلايلة، وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني، اليوم الأحد، أن وزارته تابعت بقلق شديد ما جرى الأحد من اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك -الحرم القدسي الشريف- وأدائهم طقوسا تلمودية في باحاته، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وشدّد الخلايلة، على أن استباحة قوات الاحتلال والمستوطنين بالمسجد الأقصى غير المسبوقة "لن تقدم ولن تؤخر في هوية المسجد الأقصى المبارك وأن لا أحد من المسلمين أو غيرهم يملك حق اعطاء أي شراكة لغير المسلمين في مسجدهم".

وعدّ وزير الأوقاف الأردني، أن ممارسات المستوطنين في المسجد الأقصى المبارك إنما هي نتيجة لما تقوم به سلطة الاحتلال من رعاية ودعم وتشجيع للتطرف اليهودي ووصفه بأنه انتقاص لحق المسلمين الخالد المطلق في الأقصى الشريف.

كما وأكد الخلايلة، أن الأردن بوصايته الهاشمية المباركة والعالم الإسلامي أجمع متمسكون بحقهم الرباني الزماني والمكاني في المسجد الأقصى النابع من نص قرآني وعقيدة إسلامية صحيحة يساندهم في ذلك التاريخ والقانون والقرارات الدولية.