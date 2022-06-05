طريقة عمل البطاطس بالجبن، حيث يقدم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية طريقة عمل البطاطس بالجبن السهلة، وهي تعد من الوجبات السريعة والسهلة التي التحضير، وتستطيع السيدات تحضيرها لأطفالها بكل سهولة في البيت، لذلك تبحث عن الطريقة العديد من السيدات، وبعد زيادة البحث عن الموضوع قررنا كتابة هذا المقال.

طريقة عمل البطاطس بالجبن

البطاطس

تعتبر من الخضروات التي تستخدم بشكل كبير حداً في المطبخ حول العالم، ويمكن تقديمها بصور وأشكال مختلفة سواء مسلوقة أو مشوية أو في الفرن أو في الميكروويف، أو لوحدها، واليوم نقدم لكم طريقة عمل البطاطس بالجبن.

طريقة عمل البطاطس بالجبن

المقادير

1 بطاطس مقطعة أصابع

كوب جبن شيدر مبشور

2 ملعقة كبيرة كريمة حامضة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

4 فص ثوم مفروم

½ ملعقة صغيرة رقائق الفلفل الأحمر

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

طريقة عمل البطاطس بالجبن

طريقة البطاطس بالجبن

- في وعاء صغير، اخفقي زيت الزيتون مع الثوم، ورقائق الفلفل الأحمر، والملح والفلفل.

- وزعي البطاطس في صينية الفرن المجهزة ثم اثني جميع جوانب ورق القصدير الأربعة.

- اسكبي خليط زيت الزيتون فوق البطاطس، اثني جوانب القصدير فوق البطاطس الودجز حتى تغطيها تماماً وأحكمي إغلاق الورق جيداً.

- ضعي الصينية في الفرن واخبزيها حتى تصبح البطاطس طرية، حوالي لمدة 30-35 دقيقة.

- رشي الجبن على الوجه ثم اشويها لمدة 2-3 دقائق، أو حتى يذوب الجبن تماماً وتصبح البطاطس مقرمشة.

- قدميها فوراً، وزينيها بالكريمة الحامضة.

وبالهناء والشفاء، آملين أن ينال إعجابكم.