جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 في جمهورية مصر العربية، يبحث جميع الطلاب والطالبات في جمهورية مصر العربية عن جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022 لهذا العام ، وذلك بعد اعتماد وزارة التربية والتعليم بمواعيد الامتحانات رسمياً ، سنقدم إليكم الجدول من أجل معرفة المواد في موعدها المحدد ، حيث من المقرر أن تبدأ أول أيام امتحانات الثانوية العامة يوم الاثنين الموافق 20 يونيو 2022 في الشهر الجاري.

و في هذه المقالة نعرض إليكم جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 ومواعيد الامتحانات بالتوقيت ، وسوف نعرض إليكم تلك المواعيد في الفقرة التالية ، كما يوجد عدد كبير أيضاً من الطلاب والطالبات في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية يقومون بالبحث حول أرقام الجلوس وذلك من أجل استخراجه للتقدم والتجهيز للامتحانات ، ويمكنك الآن “الحصول علي أرقام جلوس الثانوية العامة 2022 بكود الطالب“.

سنقدم إليكم الآن أعزاءنا طلابنا الكرام بجدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022 لهذا العام في هذه الفقرة.

يوم الاثنين الموافق 20 يونيو 2022 : التربية الدينية من 9 لـ 10:30 + التربية الوطنية من 11 لـ 12:30 ظهرا

يوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو 2022 : الاقتصاد من 9 لـ 10:30 صباحا + الاحصاء من 11 لـ 12:30 ظهرا

يوم الاحد الموافق 26 يونيو 2022 : اللغة العربية من 9 لـ 12 ظهرا

يوم الثلاثاء الموافق 28 يونيو 2022 : اللغة الأجنبية الثانية من 9 لـ 11 صباحا

يوم الاحد الموافق 3 يوليو 2022 : الكيمياء لعلمي و الجعرافيا لادبي من 9 صباحا لـ 12 ظهرا

يوم الثلاثاء الموافق 5 يوليو 2022 : الديناميكا من 9 صباحا لـ 11 صباحا

يوم الخميس الموافق 7 يوليو 2022 : اللغة الأجنبية الاولى من 9 صباحا لـ 12 ظهرا

يوم تتوقف امتحانات الثانوية العامة في إجازة عيد الاضحى من 9 يوليو 2022 حتى 12 يوليو 2022

يوم الخميس الموافق 14 يوليو 2022 : الفيزياء لعلمي و التاريخ لادبي من 9 صباحا لـ12 ظهرا

يوم الاحد الموافق 17 يوليو 2022 : الجيولوجيا لعلمي علوم من 9 لـ 12 ظهرا + التفاضل والتكامل لعلمي رياضة من 9 لـ 11 صباحا + علم النفس لادبي من 9 ـ 12 ظهرا

يوم الثلاثاء الموافق 19 يوليو 2022 : الجبر والهندسة الفراغية من 9 لـ 11 صباحا

يوم الخميس الموافق 21 يوليو 2022 : الاحياء لعلمي من 9 ـ 12 ظهرا + الاستاتيكا لعلمي رياضة من 9 لـ 11 صباحا + الفلسفة لادبي من 9 لـ 12 ظهرا