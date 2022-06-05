حماس: المقاومة لن تصمت تجاه جرائم الاحتلال بحق الأقصى

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية" حماس" عبد اللطيف القانوع، أن المقاومة لا يمكن أن تصمت تجاه جرائم الاحتلال في المسجد الأقصى، وسيدفع الثمن الباهظ على هذه الجرائم.

وقال القانوع في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إن المعركة التي يخوضها شعبنا وتحديدا أهلنا بالقدس في ساحات الأقصى تتطلب توسيع دائرة الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال "الإسرائيلي".

وأوضح أن الاقتحامات المتكررة لقطعان المستوطنين للأقصى تأتي في إطار استكمال المخططات الصهيونية لتقسيمه زمانيا ومكانيا، وبسط السيطرة عليه.

ودعا الناطق باسم الحركة شعبنا الفلسطيني إلى المواجهة الدائمة والاستمرار في التصدي لاقتحامات قطعان المستوطنين للأقصى.

وأشار القانوع إلى أن معركة الأقصى هي معركة الكل الوطني الفلسطيني في كل أماكن تواجده، داعيا شعبنا إلى أن يكون في حالة استنفار ومواجهة لإفشال مخططات الاحتلال.