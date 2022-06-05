آرسنال يغري نجم مانشستر سيتي

قدم نادي آرسنال عرضًا مغريًا لأحد اللاعبين البارزين في هجوم مانشستر سيتي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.



ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن آرسنال يحاول إغراء جابرييل جيسوس، مهاجم السيتي، بالأموال لإقناعه بالرحيل عن ملعب "الاتحاد".



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن آرسنال عرض على المهاجم البرازيلي مضاعفة راتبه تقريبًا، إذا وافق على الانتقال إلى الجانرز.



ويحصل جيسوس على 110 آلاف إسترليني أسبوعيًا مع السيتي، ويعرض عليه آرسنال 190 ألف إسترليني في الأسبوع، بالإضافة إلى المكافآت.



وأوضحت أن جيسوس لديه عروض أيضًا من الدوري الإسباني والإيطالي، لكن يظل عرض آرسنال الأكبر على المستوى المالي حتى الآن.



وتعاقد السيتي مؤخرًا مع المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند من صفوف بوروسيا دورتموند، ما يفتح الباب أمام رحيل جيسوس في الميركاتو الصيفي.