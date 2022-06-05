فيديو .. تفاصيل جديدة عن متحرش التكنو في الأردن .. من هو متحرش التكنو

من هو متحرش التكنو الذي شغل الاردنيين ، سؤال يسيطر على معظم مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة ان المتحرش ، قد اثيرت قضيته في الاردن وشغلت الراي العام وعدد من الاردنيين الذي حاولوا معرفة من هو متحرش الاردن ، الذي انتشرت قصته بالأمس كالنار في الهشيم في كافة المدن الاردنية التي ارتبطت قصته بجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية التي تم تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث من متحرش التكنو وخاصة انه استاذ جامعي معروف ، ليسطر التساؤل من هو متحرش التكنو الذي شغل الاردنيين

من هو متحرش التكنو في الأردن

جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، أعلنت السبت عن تشكيل لجنة للتحقيق فيما تم تداوله، حول تورط أحد أساتذتها بالتحرش ، وكلمة "التكنو" في الوسم تعود إلى جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن، التي تعتبر من أعرق الجامعات في المملكة ، الأردنيون تفاعلوا مع الوسم من خلال استنكار هذه الحالات، ومطالبة السلطات للتحرك من أجل القبض على "المتحرش" ومحاسبته.





تفاصيل متحرش التكنو

الجامعة "العريقة" تحركت سريعا وأصدرت بيانا تقول فيه إنها قامت بتشكيل "لجنة للتحقق والتأكد من حيثيات الموضوع". يأتي ذلك بالتزامن مع تصدر وسم “متحرش التكنو” قائمة الأكثر تداولا على موقع “تويتر” بالمملكة، وما رافقه من ردود فعل واسعة، طالبت بمعاقبته وفصله.

وفي بيان أوردته الجامعة على حسابها بموقع فيسبوك، قالت: “بالإشارة إلى ما تم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة تحت ما سمي بمتحرش التكنولوجيا (..) فقد تم تشكيل لجنة للتحقق والتأكد من حيثيات الموضوع برئاسة أحد نواب رئيس الجامعة وعدد من العمداء”.

اسم استاذ المتحرش التكنو

تسجيلات صوتيه متحرش التكنو

ودعت الجامعة في البيان “أي شخص متضرر بهذا الخصوص التوجه لرئاسة الجامعة، وتقديم شكواه أو ما لديه من بيانات ذات علاقة والتي سيتم التعامل معا بمنتهى السرية والكتمان”.

حصل بالجوهرة ...🌚



في شب بنت بعثتله شوفوا القصة

كلامه :

بنت بعثتلي قصتها مع الدكتور والكل بعرفه وما حدى اشتكى عليه !!!!



(ملاحظة انا غيرت صوت البنت ) pic.twitter.com/M246iJPtyH — محمد~~○🇯🇴 (@MohammadOS4) June 3, 2022

ومع تأكيدها في البيان اتخاذ “أشد الإجراءات الرادعة بحق من يثبت إدانته أو تورطه بهذا الموضوع” شددت الجامعة على احتفاظها بحقها القانوني حال ثبت عدم صحة الخبر.

وجاء البيان على خلفية تصدر وسم “متحرش التكنو” قائمة الأكثر تداولا على موقع “تويتر” بالمملكة، والذي تضمن اتهام أحد أساتذة جامعة العلوم والتكنولوجيا بالتحرش بطالبات في الجامعة.

قصة متحرش التكنو

وبدأت القصة، وفق ما تروي الطالبة (ص.ت) عندما نشر أحد الطلبة تسجيلا عبر إحدى مجموعات موقع فيسبوك، يتحدث فيه عن قصة طالبة تعرضت للتحرش من الأستاذ المتهم.