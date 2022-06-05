إصابتان إحداها خطيرة بحادث سير في النقب المحتل

أُصيب شخصان بجراح وصفت بالخطيرة، إثر حادث سير وقع صباح اليوم الأحد 5 يونيو 2022، بالقرب من مدينة بئر السبع في النقب بالداخل الفلسطيني المحتل.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء حادث طرق وقع عند مفرق "لهافيم" بالجنوب، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وقدم الإسعافات الأولية لشابين، ونقلمها على وجه السرعة وهما بحالة خطيرة إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وفتحت "الشرطة" تحقيقاً في ملابسات الحادث، ودلت المعلومات الأولية أن الحادث نجم عن تصادم بين مركبتين على شارع 40، دون أن يعلن عن الأسباب التي أدت للتصادم.