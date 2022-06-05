قتلى وجرحى بحريق نشب في مستودع حاويات شرق بنغلاديش

لقي 15 شخصاً على الأقل مصرعهم، ويما أصيب 170 آخرون، صباح اليوم الأحد 5 يونيو 2022 جراء حريق شب في مستودع حاويات في مدينة "سيتاكوندا" جنوب شرق بنغلاديش.

وقال قائد الشرطة المحلية البنغالي أبو الكلام آزاد: "لقي 15 شخصا حتفهم حتى الآن، وأصيب نحو 170، بينهم ما لا يقل عن 40 من رجال الإطفاء، و10 من رجال الشرطة".

ووفق وكالة "فرانس برس"، فإن سبب الحريق غير معروف، وان حوالي 600 شخص يعملون في المستودع.

بدوره، لفت مصدر في اتحاد الحاويات البنغلاديشية الداخلية، إلى أن بعض الحاويات تحتوي على مواد كيميائية، بما في ذلك بيروكسيد الهيدروجين.