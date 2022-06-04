سعر صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 5-6-2022

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 5 يونيو 2022، يبحث الكثير من المتابعين و خصوصاً المستثمرين و التجار عن أسعار الدولار و العملات الاجنبية الاخرى مقابل الجنيه المصري، و لذلك يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الاخبارية في هذه المقالة سعر صرف الدولار و العملات الاجنبية الاخرى مقابل الجنيه المصري في البنوك و السوق الموازية.

و استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأحد 5 يونيو/حزيران 2022، لدى شركات الصرافة وسط هدوء الطلب.

سعر الدولار اليوم في مصر

و بلغ متوسط سعر الدولار في مصر، وفق بيانات موقع البنك المركزي المصري، 18.59 جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي، بقي سعر الدولار، عند 18.6 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع.

وتكررت في بنك مصر نفس أسعار الدولار مقابل الجنيه بالبنك الأهلي المصري.

كما استقر سعر الدولار لدى البنك التجاري الدولي، عند 18.62 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.

أسعار اليورو والجنيه الإسترليني اليوم في مصر

استقر متوسط سعر اليورو الأوروبي، وفقًا لموقع البنك المركزي المصري، إلى 19.87 جنيه للشراء، و19.96 جنيه للبيع.

كما بقي سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، عند مستوى 19.80 جنيه للشراء، و20.02 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر، استقر سعر اليورو عند نحو 19.80 جنيه للشراء، و20.05 جنيه للبيع.

وظل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، عند نحو 19.82 جنيه للشراء، و20.01 جنيه للبيع.

أما سعر الجنيه الإسترليني، في السوق المصرفية، حسب البنك المركزي المصري، فقد استقر عند مستوى 23.31 جنيه للشراء، و23.42 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار اليوم في مصر

استقر متوسط سعر الريال السعودي، حسب موقع البنك المركزي المصري، عند 4.95 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري ظل سعر الريال السعودي، عند 4.95 جنيه للشراء، و4.97 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر، تكررت نفس أسعار البنك الأهلي.

كما لم يتغير سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، مسجلًا نحو 4.95 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، وفقا لموقع البنك المركزي المصري، مسجلًا 5.06 جنيه للشراء، و5.08 جنيه للبيع.

وبقي متوسط سعر الدينار الكويتي حسب موقع البنك المركزي المصري، عند مستوى 60.74 جنيه للشراء، و61.02 جنيه للبيع.