مورينيو مرشح كمدرب لسان جيرمان

برز اسم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، مؤخراً، مدرب فريق روما الإيطالي، باحتمال أن يكون مدرب جديد لنادي باريس سان جيرمان.

وقالت صحيفة تيلغراف البريطانية:" أن باريس سان جيرمان، رغم ارتباطه بمدربين آخرين مؤخراً، إلا أنه مستعد لتحرك مفاجئ للتعاقد مع مورينيو".

وأوضحت الصحيفة، أنه بالرغم من أن مورينيو صرح في وقت سابق، بأنه يريد البقاء مع روما، بعد موسم أول قاد فيه الفريق للفوز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي.

ويُشار إلى أنه ما قد يلعب دور مهم في هذه المسألة وجود لويس كامبوس صديق مورينيو، في باريس سان جيرمان، والذي يعمل كمستشار بالنادي.

جدير ذكره أن الحديث كان يدور اليوم، عن مفاوضات بين باريس سان جيرمان، والأرجنتيني مارسيلو جاياردو مدرب ريفر بليت.