اليونايتد يسعى لضم نجم برشلونة يونغ

أفادت وسائل إعلام أجنبية، اليوم السبت، أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يسعى للتعاقد مع نجم برشلونة الإسباني، فرينكي دي يونغ.

وأوضحت الوسائل، أنه طلب مدرب اليونايتد، إريك تين هاج، التعاقد مع دي يونغ الذي أشرف على تدريبه في أياكس أمستردام.

بدوره قال خبير الانتقالات في أوروبا، فابريزيو رومانو:" أن مانشستر يرغب في بدء التفاوض مع برشلونة لضم اللاعب، خلال الميركاتو الصيفي الجاري".

وأضاف رومانو :"أن يونايتد يعتمد على رغبة برشلونة في بيعه، بسبب الوضع المالي الصعب الذي يمر به النادي".

جدير ذكره أنه لا توجد تحديثات بشأن موقف دي يونغ حتى الآن، والذي سبق وأكد سعادته ورغبته في الاستمرار مع الفريق الكاتالوني، الذي سيشارك في دوري الأبطال، بينما يخوض مانشستر يونايتد منافسات الدوري الأوروبي.