بالصور الأسير يحيى حمارشة يدخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال

أكد نادي الأسير، اليوم السبت، أنه دخل الأسير يحيى نمر حمارشة (45 عامًا) من طولكرم، عامه الـ20 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك منذ اعتقاله عام 2003.

وأوضح النادي، أن الأسير حمارشة تعرض للمطاردة لمدة أربع سنوات قبل اعتقاله عام 2003، وأمضى سابقاً في سجون الاحتلال 4 سنوات، ولاحقًا واجه تحقيقًا قاسيًا وطويلًا استمر شهرين، وحكم عليه الاحتلال بالسّجن 24 عامًا.

جدير ذكره أن الأسير حمارشة متزوج وهو أب لأربعة من الأبناء والبنات، علماً أنه فقدَ ابنته فاطمة ووالده ووالدته وشقيقه، وحرمه الاحتلال من وداعهم. تمكّن من الحصول على درجة البكالوريوس تخصص علم الاجتماع وهو في الأسر، ويقبع اليوم في سجن "النقب الصحراوي".



