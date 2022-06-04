فوائد العسل الطبيعي للجسم، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية في هذا المقال أهم فوائد العسل الطبيعي لجسم الإنسان، فهو يحتوي على الكثير من الفوائد، ومجرب منذ وقت طويل، ويستخدم بطرق متعددة، ويبحث عنه الكثير من المتابعين خاصة بعد قطاف العسل مؤخراً في نهاية شهر مايو، ولهذه الأسباب، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن فوائد العسل عبر محركات البحث العالمية، قررنا كتابة هذا المقال.

فوائد العسل الطبيعي للجسم

فوائد العسل

هناك العديد من الفوائد للعسل، ومنها:

- مضاد للجراثيم والميكروبات

العسل يشبه المضادات الحيوية حيث أن له القدرة على قتل العديد من الميكروبات، والفيروسات والفطريات، كما ويتفاعل مع خلايا في الجسم لإفراز مواد مطهرة تقلل من الالتهابات والتسممات.

- خفض مستوى الدهنيات في الجسم

يساهم العسل كونه بديلًا للمحليات المكررة والمصنعة في الوقاية من العديد من: مشاكل السمنة، وأمراض القلب وتصلبات الشرايين، حيث وجد أن له دور في تقليل نسبة الكوليستيرول والدهنيات في الدم.

فوائد العسل الطبيعي للجسم

- مصدر للطاقة للكبار والصغار

يعتبر العسل مادة غذائية عالية القيمة، ويستخدم كغذاء للأطفال والكبار، وهو المادة المحلية الوحيدة التي ليست من صنع الإنسان واستهلاكها كغذاء لا يحتاج إلى تكرير، ويمكن حفظ العسل مطولًا عند تخزينه بالشكل الصحيح.

ويقوم العسل بتعويض السكريات المستهلكة بسبب المجهود الجسمي أو الذهني الذي يقوم به الشخص، كما وقد يستخدم في علاج حالات نقصان الوزن والنحافة.

- الوقاية من أمراض الجهاز الهضمي

على عكس السكريات المكررة والبسيطة مثل؛ السكروز، لا يتخمر العسل في المعدة حيث أنه لا يمكث طويلًا إذ أنه سريع الهضم، وبهذا لا يشكل أي خطر لغزو جرثومي، ويمر مباشرة من الأمعاء الدقيقة إلى مجرى الدم دون أن يسبب أي تهيج في الجهاز الهضمي لدينا كما يفعل السكروز.

فوائد العسل الطبيعي للجسم

فوائد أخرى للعسل:

يساعد على التخلص من عسر الهضم.

يعالج التهابات الأمعاء وكذلك علاج الامساك، فهو يعتبر مادة مسهلة خفيفة، لأنه يزيد من نشاط الأمعاء.

يعالج اضطرابات الجهاز الهضمي، حيث يعمل على إلغاء الحموضة في المعدة، والتي تؤدي غالبًا إلى القرحة.