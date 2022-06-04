طريقة عمل الكيك العادي بسهولة

أسهل طريقة لعمل الكيك العادي، حيث يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية بشكل دائم العديد من وصفات الأكلات والحلويات والعصائر، وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل الكيك العادي بطريقة سهلة جداً، حيث يمكن لربة البيت عملها بسهولة وسرعة في البيت، وبعد زيادة البحث عن الموذضوع من قبل المتابعين، قررنا كتابة هذا المقال.

طريقة عمل الكيك العادي

المكوّنات:

وفيما يلي مكونات الكيك العادي:

- كوب ونصف من الدقيق.

- كوب من السكر الأبيض.

- نصف كوب من الحليب.

- نصف كوب من الزبدة.

- بيضتان.

- ملعقتان صغيرتان من خلاصة الفانيلا.

- ملعقتان صغيرتان إلا ربعاً من البيكنج باودر.

طريقة عمل الكيك العادي

طريقة التحضير:

- خلط كلٍ من: السكر والزبدة معاً في وعاء متوسط.

- ثمّ إضافة بيضة بيضة بالتدريج مع الخفق المستمر مع إضافة الفانيلا أيضاً.

- خلط كلٍ من: الدقيق والبيكنج باودر معاً، ثمّ إضافته لخليط البيض وخفقهم جيّداً.

- إضافة الحليب للخليط وتقليبهم معاً للحصول على خليط كيك ناعم، وسكبه في قالب الكيك.

- إدخال قالب الكيك الفرن على درجة حرارة 175 درجة مئوية لمدّة (25-30) دقيقة للتأكّد من نضجه.

وبالهناء والشفاء، آملين أن يكون المقال قد نال اعجابكم.