مهجة القدس: الأسير المعزول محمد عارضة يتعرض للتهديد بالقتل

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم؛ أن الأسير المعزول المجاهد محمد قاسم أحمد عارضة يتعرض للتهديد بالقتل في عزل سجن إيشل من السجناء الجنائيين اليهود، ما يشكل ذلك خطرًا حقيقيًا على حياته، في ظل تجاهل إدارة السجن لتلك التهديدات.

وأفاد الأسير محمد عارضة في رسالة وصلت مهجة القدس نسخةً عنها، أن إدارة سجن إيشل تعزله في زنزانة انفرادية في قسم يتواجد فيه سجناء جنائيين يهود، وهو يتعرض لمضايقات مستمرة سواءً من إدارة وسجاني السجن أو من السجناء الجنائيين اليهود، لافتًا إلى أن إدارة السجن تتجاهل المضايقات والتهديدات التي يتعرض لها بل وتقوم بالتنغيص عليه في عزله.

من جهتها حملت مؤسسة مهجة القدس، الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير محمد قاسم عارضة، داعيةً المؤسسات الحقوقية والإنسانية، وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتدخل لدى سلطات الاحتلال الصهيوني لوضع حد لوقف هذه الهجمة المسعورة التي تستهدف الأسير عارضة وأسرى نفق الحرية وباقي الأسرى في السجون، والعمل من أجل وقف وفضح انتهاكات مصلحة سجون الاحتلال بحق أسرانا البواسل في السجون الصهيونية، وأن المساس بحياتهم من شأنه إشعال السجون وخارجها وما يترتب على ذلك من تداعيات.

جدير بالذكر أن الأسير محمد عارضة من بلدة عرابة بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، واعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 16/05/2002م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن المؤبد ثلاث مرات بالإضافة إلى عشرين عامًا أخرى؛ بعد توجيه تهم عدة له.