مهجة القدس تنهي زيارة كوكبة من أسر شهداء معركة سيف القدس

أنهت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى بغزة، اليوم، سلسلة زيارة عدد من أسر شهداء معركة سيف القدس، وذلك على شرف الذكرى السنوية الأولى لارتقائهم إلى علياء المجد والخلود.

وكذلك قامت مؤسسة مهجة القدس بزيارة عدد من عوائل الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني، وشملت الزيارات عشرات الأسر من عوائل الشهداء والأسرى.

وضم وفد مؤسسة مهجة القدس كلًا من الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس الأستاذ تامر الزعانين، والحاج عبد الفتاح جودة، وعدد من أعضاء الأقاليم لحركة الجهاد الإسلامي.

وأكد الوفد خلال اللقاء على دور الشهادة والشهداء في نصرة قضايا الأمة وخصوصًا القضية الفلسطينية منوها أن دماء الشهداء ستظل نبراسًا، تضيء لنا وللأجيال القادمة، معاني البطولة والفداء.

وأثنى الوفد على مواقف وبطولات الشهداء العظام الذين ارتقوا دفاعًا عن الأمة والهوية والتاريخ، ووجه الوفد التحية للأسرى الأبطال القابعين في سجون الاحتلال الصهيوني؛ موكدًا بأنهم العنوان الأسمى بعد الشهداء في طريق الجهاد والمقاومة.

من جهتها شكرت عوائل الشهداء والأسرى مؤسسة مهجة القدس، وأشادت بدور مؤسسة مهجة القدس الداعم للأسرى والشهداء وعوائلهم ودعم صمود الأسرى في مواجهة الاحتلال وإدارة سجونه الظالمة.

وفي ختام الزيارات قام الوفد بتسليم عوائل الشهداء والأسرى صور تذكارية لأبنائهم الأبطال الذين رفعوا رؤوس ذويهم عالًيًا.









