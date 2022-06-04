السفير المغربي مزيان يلتقي وفد تجمع "بالقدس يهتدون"

التقى السفير المغربي لدى دولة فلسطين عبد الرحيم مزيان، بوفد من تجمع “بالقدس يهتدون”، حيث ضم الامين العام للتجمع وليد عبد الرزاق ومحمد هارون ونضال دياب وايهاب ابو غزاله، وذلك في مقر السفارة برام الله.

وبعد الترحيب بالوفد المقدسي، أكد السفير المغربي عبد الرحيم مزيان على عروبة القدس، مشيراً إلى عدم إمكانية قيام دولة فلسطينية دون القدس، مشيراً إلى الدور التاريخي للمغرب.

وأكد مزيان على الروابط العميقة بين المغرب وفلسطين وتحديداً مدينة القدس، التي تعتبر لدى الشعب المغربي وقيادته البوصله التاريخية ومسجدها الاقصى المبارك، معتبراً الدعم الثقافي والتاريخي للمدينة وأهلها للنهوض بها في مواجهة كل التحديات التي تواجه القدس.

وعبّر عن سعادته بالوفد المقدسي الذي التقى به، وان هذه الزيارة ليست الاولى ولا الاخيرة، داعياً الى مواصلة مثل هذه اللقاءات التي تعبر عن مدى العلاقة المتينة بين العاصمتين الرباط والقدس.

من جانبه، شكر وليد عبد الرزاق أمين تجمع “بالقدس تهتدون” على حسن الضيافة وعلى الدور المهم الذي تقوم به المغرب وجلالة الملك محمد بدعم القضية الفلسطينية بشكل عام و المدينة المقدسة بشكل خاص، مطالباً جلالة الملك من خلال سعادة السفير الى التدخل لوقف اجراءات الاحتلال الاسرائيلي بحق الحجر والبشر والشجر في فلسطين والقدس الشريف.لكونه رئيسا للجنة القدس

كما ندد عبد الرزاق بالاقتحامات الكبيرة للمستوطنين والتي تجري بقوة السلاح وحماية شرطة الاحتلال ودعم رسمي من قِبل الحكومة الاسرائيلية.