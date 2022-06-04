بالفيديو طريقة سهلة لعمل ورق العنب الفلسطيني في المنزل، تعد وصفة طهي ورق العنب من أبرز ما يتم البحث عنه في الآونة الأخيرة، لاسيما وأنا موسم الصيف بدأ، وبدأت أشجار العنب تكتسي بأوراقها الخضراء، إذ يستثمر الفلسطيني الموسم بقطفها وطهيها وأكلها، فهي ذات طعم شهي تلقي اهتمام كل ما هو فلسطيني سواء في الضفة المحتلة، أو قطاع غزة، فهي من أشهر الأكلات الصيفية على موائد الفلسطينيين لاسيما في قطاع غزة.

أسهل طريقة لعمل ورق العنب

وتبحث ربات المنزل في هذه الأيام عن بالفيديو طريقة سهلة لعمل ورق العنب الفلسطيني في المنزل، أشكال وطرق عديدة لعمل ورق العنب، أو ما يعرف بالعامة بالدوالي بين أهالي قطاع غزة، فبعض الأسر يطهى ورق العنب كما هو دون إدخال أي مكونات أخرى، ومنهم من يضيف البندورة وشرائح البطاطا، كما يضيفون أجزاء معينة من الدجاج والحبش، ليحصلوا على طعم لذيذ كما يفضلون، لهذا يبحث عشاق ورق العنب "الدولي" عن أسهل طريقة لعمل ورق العنب، وهو ما سترفقها لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية خلال هذه المقالة.

طريقة محشي ورق العنب باللحمة

يواصل الفلسطينيون عامة والغزيون على وجه الخصوص في البحث عن طريقة محشي ورق العنب باللحمة، فهي من أشهى وأشهر الأكلات على موائد الفلسطينيين، فربات البيوت يبحثن عن طريقة شهية ومميزة يحبها أفراد اسرتها ويمكن أن تقدمها مع العديد من وصفات الطبخ الأخرى، ولن تكون وجبة وحيدة أو أساسية على موائد الغزيين، أو تقديمها بشكل رائع وطعم شهي للضيوف.

طريقة عمل ورق العنب- مقادير محشي ورق العنب الفلسطيني

½ كيلو ورق عنب مكبوس

3 كوب أرز مصري

بطاطس كبيرة مقطعة شرائح

3 بصلات مقطعين شرائح

باقة بقدونس طازجة مفرومة

½ كوب زيت زيتون

ملح حسب الرغبة

¼ كوب عصير ليمون

ملعقة صغيرة بهارات

نعناع حسب الرغبة

كيف يستوي ورق العنب بسرعة

وفي العادة يبحث الناس عن طريقة عمل ورق العنب الفلسطيني، إلا أن بعضهم يبحث أيضا عن كيف يستوي ورق العنب بسرعة، وهو ما سنرفقه لكم في هذه المقالة، فهذه الأوقات هي ذروة موسم ورق العنب، وبعد هذه الأشهر يصبح خشنا لا يصلح للطهي.

1. اغسلي الأرز جيدًا ثم قومي بتصفيته من الماء.

2. اغسلي البقدونس وقومي بفرمه.

3. في وعاء عميق اخلطي الأرز والبقدونس والبهارات والنعناع.

4. افردي ورق العنب وتخلصي من العروق ثم قومي بحشوه بخليط الأرز ولفي الورق أصابع.

5. في وعاء الطبخ رصي في القاع شرائح بطاطس وفوقها شرائح البصل.

6. صبي فوقهم ½ كمية زيت الزيتون.

7. افردي ورق العنب واحشيه بالطريقة العادية ولفيه.

8. رصي ورق العنب في الوعاء طبقات.

9. في صحن جانبي الخطى الملح وعصير الليمون والنصف المتبقي من زيت الزيتون.

10. صبيهم بالوعاء وأكملي الباقي بالماء بحيث يغطى ورق العنب.

11. ثم رصي فوقها اصابع ورق العنب المحشي على طبقات.

12. غطي ورق العنب بطنجرة بصحن لمنع التفكك.

13. ارفعي الوعاء على النار حتى الغليان.

14. غطى الوعاء وهدئي النار واتركيه حتى تمام النضج.