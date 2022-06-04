جمعية أجيال والاغاثة الاسلامية تطلقان مشروع تعزيز وصول النساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة للرعاية الصحية في غزة

أعلنت جمعية أجيال للإبداع والتطوير والاغاثة الاسلامية – مكتب فلسطين إطلاق فعاليات مشروع تعزيز وصول النساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة للرعاية الصحية في قطاع غزة، حيث يهدف المشروع إلى زيادة المساواة في الحصول على الحق في الصحة للنساء الحوامل والأطفال الخدج والأطفال حديثي الولادة في قطاع غزة.

وتعزيز قدرة الفريق الطبي في التعامل مع النساء الحوامل والأطفال الخدج والأطفال حديثي الولادة من خلال توفير برامج تدريبية على بروتوكولات الرعاية الصحية وكذلك الأدوات والموارد الأساسية للأطباء في وحدات الرعاية والطوارئ، حتى يتمكنوا من الاستجابة للاحتياجات الطبية المتنوعة للأطفال الخدج وحديثي الولادة بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وقد أشارت عبدالله شرشرة، رئيس مجلس إدارة جمعية أجيال إلى أن المشروع يهدف إلى تقديم الخدمات الصحية إلى7000 طفل حديث الولادة، وتدريب100 طبيب، وتقديم خدمات صحية منزلية ل 250 سيدة حامل، وتنفيذ حملة توعية تستهدف 50.000 شخص على مستوى قطاع غزة، ومن جانبه أكد السيد منيب أبو غزالة، مدير عام الاغاثة الاسلامية في فلسطين إلى أن الإغاثة الاسلامية تعمل على بلورة رؤية قائمة على الاستدامة في تقديم الخدمات الصحية، حيث ركزت في تصميم المشروع على تحديد الاحتياجات من خلال الجهات الفاعلة في القطاع الصحي، مشددا على إصرار الاغاثة الاسلامية على استمرار دوراها الريادي في الخدمة المجتمع الفلسطيني.

وبدوره، أكد الدكتور عبد اللطيف الحاج مدير عام التعاون الدولي في وزارة الصحة الفلسطينية، ستعمل مع كل من الاغاثة الاسلامية وأجيال على تنفيذ أنشطة المشروع، خاصة في الجوانب الفنية، المتعلقة بالتوريدات الصحية بحيث تغطي هذه التوريدات الاجتياحات الخاصة بوزارة الصحة في مجال صحة المرأة الأطفال حديثي الولادة.

كما أشار الدكتور صلاح الحاج أحمد، المدير التنفيذي لاتحاد وطن للمؤسسات الأهلية إلى الدور الرائد والتكاملي للمجتمع المدني في دعم قطاع الصحة الفلسطيني، خاصة في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة.







