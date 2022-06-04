شاهد: سبب الهزة الأرضية التي ضربت الكويت اليوم-تفاصيل الهزة الأرضية التي ضربت الكويت

يبحث كثيرون عن سبب الهزة الأرضية التي ضربت الكويت اليوم السبت الرابع من يونيو/ حزيران 2022، حيث استفاق سكان دولة الكويت على هزة أرضية، شعر بها غالبية السكان على الرغم من أنها لم تدم أكثر من 10 ثوانٍ، حيث دارت أسئلة عديدة حول سبب الهزة الأرضية التي ضربت الكويت اليوم، فيما يحاول الكثيرون البحث عن سبب الهزة الأرضية التي ضربت الكويت اليوم، لذا يبحث "فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، عن تفاصيل الهزة الأرضية التي ضربت الكويت.

هزة أرضية تضرب أجزاء من الكويت

ضربت هزة أرضية أغلب المناطق في دولة الكويت، صباح اليوم، وذلك في تمام الساعة 4:29 صباحاً. وقال عبد الله العنزي، المشرف على الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، إن الشبكة سجلت زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر جنوب غرب منطقة الأحمدي.

كما بين العنزي أن الزلزال حدث في تمام الساعة 04:28 صباحًا بتوقيت الكويت، على عمق 5 كيلومترات في باطن الأرض. حيث شعر بالزلزال غالبية المواطنين والمقيمين في الكويت. كما أعلنت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء، أن إدارة العمليات فيها لم تسجل أي أضرار بسبب الهزة الأرضية التي ضربت الكويت فجر السبت. وقد تبين من خلال الفيديوهات المتداولة حدوث بعض الشقوق في عدد من جدران المنازل.

أسباب الهزة الأرضية التي ضربت الكويت اليوم

تسجل الكويت بين الفترة والأخرى هزات أرضية خفيفة ومتوسطة، ويعود السبب في ذلك لقربها من إيران التي شهدت زلزال مدمر، إضافة لتصنيفها كمنطقة للنشاط الزلزالي. وقد سجل معهد الكويت للأبحاث العلمية أكثر من 1000 زلزال داخل الكويت بين عامي 1997 و2019. ومعظم تلك الزلازل كانت تقع في منطقتي الحقول النفطية “المناقيش” و”أم قدير” بالجنوب والروضتين والصابرية في الشمال.

توقعات كويتية بحدوث زلازل 2022

حذر العديد من خبراء الجيولوجيا الكويتية من حدوث زلزال كبير في البلاد، على خلفية الهزات الخفيفة والمتوسطة التي تعرضت لها الكويت وبعض الدول المجاورة لها خلال الفترة الأخيرة. كما نبه الجيولوجيون إلى أن تكرار الهزات البسيطة على حزام زاغروس لن يمر مرور الكرام، وهو نذير بحدوث زلزال قوي ومدمر، إضافة إلى أن سحب النفط من مكامنه يؤدي للتسريع بحدوث الزلازل بحسب تأكيدات خبراء الجيولوجيا. لكن معهد الكويت للأبحاث العلمية نفى ذلك وقال أن تلك التصريحات تقع ضمن إطار الشائعات.