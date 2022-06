بث مباشر.. موعد مباراة ألمانيا وإيطاليا اليوم بدوري الأمم الأوروبية 2022.. القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع، محبو كرة القدم في جميع بقاع الأرض على موعد مساء اليوم الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت فلسطين، من مساء اليوم السبت 4 يونيو 2022، لمشاهدة مباراة ألمانيا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2022، وذلك في الجولة الأولى من المسابقة الأوروبية، حيث يزيد البحث الآن عن موعد المباراة القوية، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع بين المنتخبين العملاقين على مستوى قارة أوروبا، فهما من أبرز المرشحين لحصد كأس اللقب، على الرغم من الأداء الضعيف إيطاليا، إلا أن تبقى من أقوى المنتخبات عالميا.

والعالم يترقب انطلاق صافرة بداية هذه المباراة بين ألمانيا وإيطاليا، على الرغم من إنهما يلعبان في دوري المجموعات، إلا أنهما يحظيان باهتمام جماهيري كبير على المستوى العالمي، لهذا فإن البحث يزيد ويتضاعف في البحث عن بث مباشر.. موعد مباراة ألمانيا وإيطاليا اليوم بدوري الأمم الأوروبية 2022.. القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع، إذ يحتضن ملعب ريناتو دال آرا افتتاح مباريات منتخب إيطاليا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في المستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2022، والتي ستلعب ضد المنتخب الألماني مساء اليوم، وسترفق لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، موعد مباراة ألمانيا وإيطاليا اليوم بدوري الأمم الأوروبية، لمشاهدة مباراة أشبه بملحمة كروية في بث مباشر ذات جودة عالية.

وتحظى بطولة الأمم الأوروبية باهتمام جماهيري كبير على ليس فقط على مستوى قارة أوروبا، بل على مستوى العالم أجمع، فهي بطولة تُنظم مرة واحدة كل سنتين اثنتين، فكان منتخب البرتغال صاحب النصيب في حصد لقب البطولة النسخة الماضية، إذ يتنافس على اللقب منتخبات قوية، ولها اسمها وجماهيرها حول العالم، أبرزها منتخب فرنسا وإيطاليا وألمانيا والبرتغال، وإسبانيا، فهم أحد المنتخبات المرشحة للفوز باللقب في هذه النسخة، وهو ما يدفع محبو كرة القدم حول العالم للبحث عن بث مباشر مباراة ألمانيا وإيطاليا اليوم السبت 4 يونيو 2022.

منتخبا ألمانيا وإيطاليا يلعبان ضمن المجموعة الثالثة في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية لعام 2022، والتي تضم إلى جانبهما منتخبي إنجلترا والمجر، ومنتخب إيطاليا بطل أوروبا والذي فقد فرصة المشاركة في كأس العالم المقبل، سيدخل المباراة بهدف مصالحة جماهيره، بعد فشل الوصول إلى كأس العالم، وخسارة بطولة فيناليسيما أمام الأرجنتين بثلاثية نظيفة، وتعد القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة ألمانيا وإيطاليا اليوم، من أبرز ما يبحث عنه محبو كرة القدم حول العالم في هذه الأوقات، إذ من المقرر أن تبث المباراة على قناة بي ان سبورت، وبعض روابط البث المباشر على المواقع الرياضية.

مانويل نوير

روبن كيرر - أنطونيو روديجر - نيكولاس زوله - دافيد راوم

كيميتش - ليون جوريتسكا

سيرج جنابري - توماس مولر - كاي هافيرتز

تيمو فيرنر

🎙️ Flick: “It’s clear what we want to achieve: to make sure Germany are amongst the best in the world. We want to win the games and are well prepared to do so. After these four games, we will need to analyse and see what we can improve on in September."#DieMannschaft #ITAGER pic.twitter.com/p1NFI4WOVN