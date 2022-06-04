يبدأ العد التنازلي، ليوم عرفة 2022، ويحرص الكثيرون على الصيام في هذا اليوم المبارك، لذا يكثر السؤال هل صيام يوم عرفة 2022 واجب، فهو يوم ذي فضل كبير، لأنه أحد أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، ولأنه من أيام الحج، ويصوم الناس في هذا اليوم المبارك رغبة في كسب الأجر والثواب المضاف من رب العالمين، وفي هذا المقال سنعرف هل صيام يوم عرفة 2022 واجب.

ما هو يوم عرفة 2022

يوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، وهو يوم إكمال الدين وإتمام النعمة على المسلمين، فقد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلاً من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا، قال أي آية؟ قال: “اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا”، قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة.

هل صيام يوم عرفة واجب

صيام يوم عرفة ليس واجب وإنما هو سنة عن رسول الله عليه وسلم، وهذا الصيام سنة لجميع الناس، ومما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن يوم عرفة فقال عليه الصلاة والسلام: “يكفر الله به السنة التي قبله والسنة التي بعده”، فيوم عرفة يسن صيامه للرجال والنساء إلا من كان في الحج فلا يصوم، من كان حاجًا، فإنه يقوم يوم عرفة مفطرًا هذه السنة، أما غير الحجاج فالسنة لهم أن يصوموا إذا تيسر ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.

فضل صيام يوم عرفة

صيام يوم عرفة له فضل وثواب كبير، فمن صام في هذا اليوم المبارك له أجر عظيم، ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه قال: “صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده”، فمن خلال هذا الحديث نتبين أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، كما يستحب الإكثار من الأعمال الصالحة من صلاة نفل وصيام وصدقة وذكر، وغيرها في أيام عشر ذي الحجة عمومًا، وفي يوم عرفة على وجه الخصوص.

وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء”، فمن أراد الثواب العظيم عليه أن يستغل يوم عرفة.

ومن خلال هذا المقال نكون قد بيّنا لكم هل صيام يوم عرفة واجب، وهو سنة عن رسول الله عليه وسلم لكل الناس، وفيه الأجر والثواب العظيم عند الله تعالى.

ثواب صيام يوم عرفة

من الأمور التي يبحث عنها الناس تزامنًا مع قدوم يوم عرفة، حيث يشمل صيام يوم عرفة المبارك على عدد من الفضائل والإيجابيات أبرزها ماقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على ذكره وهو احتساب الأمر عند الله تعالى أن يكفّر بصيام يوم عرفة صغائر الذنوب من السنة التي قبله والسنة التي بعده أيضًا، فهي إحدى العادات العظيمة التي يقابل العبد فيها ربّع في ذلك اليوم العظيم، وذلك استنادًا على حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي رواه عنه أبو قتادة الحارث بن ربعي -رضي الله عنه- أنّه سمع عن رسول الله -صلى الله عليه وسلّم- يقول: “صيامُ يومِ عَرفةَ إنّي أحْتسبُ على اللهِ أن يُكفّرَ السنَةَ التي بعدهُ ، والسنةَ التي قبلهُ”.

فقد أجمع أهل العلم على أنّ صيام يوم عرفه أفضل الصّيام في السنن، استناداً على الأحاديث الواردة فيه وفي فضل صيامه، ومن الأمور التي نوّه عليها العلماء وفقهاء الأمة في فضل صيام يوم عرفة:

صيام عرفة زيادة في الحسنات ورفع في الدرجات.

هو فرصة عظيمة للتكفير عن الذنوب والخطايا في سنتين.

حيث يقصد بالتكفير عن الذنب لسنة ماضية وسنةٍ مُقبلة استنادًا على الشروحات التي وردت عن أهل العلم أنّه يكفّر صغائر الذّنوب دون كبائرها، وذلك أنّ الكبائر تحتاج لتوبةٍ صادقة يتوبها المسلم فيها.

ثانيًا إنّ تكفير الصّغائر يشترط به ترك الكبائر.

وعبادة الصيام بشكل عام هي من العبادات التي يحبّها الله ويجزي بها بنفسه فلا شروط في عطائه، خصوصًا عندما تكون تطوّعيه فهي تكون خالية من الرياء أو الإجبار بل نابعة عن رغبة شخصية من المسلم بأن يكرمه الله ويحظى بالفضل والجائزة المنوطة عن هذا العمل.