جُلهم من جنين: 71 شهيداً بينهم 14 طفلاً و5 سيدات منذ مطلع العام الجاري

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ مطلع العام الجاري 2022 في الأراضي الفلسطينية، إلى 71 شهيداً بعد ارتقاء الشهيد الفتى عودة محمد عودة صدقة (17 عاما)، في قرية المدية غرب رام الله بالضفة المحتلة.

وأفاد الأمين العام للتجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين محمد صبيحات، أن هذا العدد يشمل الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، وداخل أراضي عام 1948.

ونوه إلى أن من بين هؤلاء الشهداء، 14طفلاً، (أقل من 18 عاما)، و5 سيدات.

وأشار إلى أن محافظة جنين شهدت العدد الأكبر من الشهداء الذين ارتقوا خلال الفترة المذكورة، حيث بلغ عدد شهداء هذه المحافظة 21 شهيداً، آخرهم الشهيد بلال عوض قبها، الّذي أرتقى الأربعاء الماضي.