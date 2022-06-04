بالفيديو إصابة شاب واعتقال آخرين خلال اعتداءات بالقدس والضفة

أصيب شاب برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم السبت 4/6/2022، واُعتقل آخرين، جراء اعتداءات إسرائيلية في مناطق متفرقة من القدس والضفة الغربية المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن مواجهات اندلعت في بلدة العيزرية شرق القدس، أدت لإصابة شاب، بجروح طفيفة إلى متوسطة، فيما أطلقت قوات الاحتلال عدد كبير من قنابل الغاز تجاه الشبان في تلك المنطقة.

فيما اقتحمت قوات الاحتلال قرية صور باهر جنوب شرق مدينة القدس، وسط مداهمات لعدة منازل.

وفي الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين إحسان حجازي، وصهيب أبو عبيد، وكلاهما من سكان جنين، خلال مروهما عن حاجز زعترة جنوب نابلس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبع جنوب جنين، واعتقلت الشاب نجم الهدهد من منزله في عين الجوزي.

ونصبت قوات الاحتلال، حاجزًا عسكريًا على مدخل قرية زبوبا غرب جنين، وقامت بتفتيش مركبات المواطنين.

واحتجزت قوات الاحتلال في وقات سابق، المواطنة سائدة قبها لدى مرورها عن حاجز برطعة العسكرية، قبل أن يتم الإفراج عنها لاحقًا.

فيما اعتدت مجموعة من المستوطنين على مركبات المواطنين أثناء مرورها قرب طريق مستوطنة "إفرات" المقامة على أراضي جنوب بيت لحم.