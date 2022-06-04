نقل المعتقل السياسي زيد حرب إلى أريحا بعد إضرابه عن الطعام والماء

قالت عائلة حرب إن نجلها المعتقل لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية تم نقله إلى سجن أريحا في الوقت الذي يواصل فيه إضرابه المفتوح عن الطعام والماء منذ الثلاثاء الماضي.

وذكرت مصادر عائلية لـ "شبكة قدس" أن جهاز المخابرات استدعى زيد حرب الثلاثاء الماضي للتحقيق، واعتقلته حينها، وأعلن إضرابه الفوري عن الطعام.

وأوضحت عائلته أنه تم تحويله إلى الخدمات الطبية وبعدها تم نقله إلى المستشفى بعد تدهور وضعه الصحي نتيجة الإضراب، وبينت أنه رفض تناول المغذي.

وأشارت إلى أنه تم عرضه على المحكمة أمس، وهو متعب وغير قادر على الوقوف أمام المحكمة من شدة الإعياء، وقررت المحكمة تمديد اعتقاله لمدة ثمانية أيام.

وبحسب محضر جلسة المحاكمة فإن حرب لم يكن قادراً على الوقوف وسمحت له المحكمة بالمثول جالساً نظراً لوضعه الصحي.