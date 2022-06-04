بعد هجوم عنيف : اعتقال أربعة صيادين من بحر شمال القطاع في حادثين منفصلين

أفادت لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي، صباح اليوم السبت، بأنّ بحرية الاحتلال الصهيوني اعتقلت عددًا من الصيادين في حادثتين مختلفتين.

وأوضحت اللجان في تصريحٍ مقتضبٍ لها، أنّ بحرية الاحتلال اعتقلت: وليد حمزة علي زايد، وحمودة ياين علي زايد، ويوسف أمين أبو وردة، ومحمد أمين أبو وردة.

وفي وقتٍ سابق صباح اليوم، قالت اللجان، إنّ الاحتلال استهدف مراكب الصيادين غرب منطقة الواحة شمال غزة بشكلٍ عنيفٍ جدًا.

يذكر أن بحريّة الاحتلال تتعمّد يوميًا مُهاجمة الصيادين، بإطلاق الرصاص عليهم وفتح خراطيم المياه صوبهم واعتقالهم والاستيلاء على مراكبهم ومنعهم من ممارسة مهنة الصيد في بحر غزّة.