سعر الدولار و اليورو مقابل الدينار الجزائري في تعاملات اليوم السبت 4 يونيو 2022

أسعار العملات مقابل الدينار الجزائري اليوم السبت 4 يونيو 2022، شهدت أسعار العملات تباينا اليوم في أسواق الجزائر، حيث تراجع سعر اليورو اليوم في الجزائر خلال تعاملات السبت 4 يونيو/حزيران 2022 لدى البنك المركزي وقفز في السوق الموازية (السوداء).

سعر اليورو اليوم في الجزائر

نزل سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي إلى 155.51 دينار للشراء، و155.54 دينار للبيع، مقابل 155.85 دينار للشراء، و155.88 دينار للبيع، أمس بحسب موقع بنك الجزائر "bank-of-algeria.dz".

وعلى العكس، زاد سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 193.43 دينار للشراء، و195.58 دينار للبيع، مقابل 191.70 دينار للشراء، و193.83 دينار للبيع، أمس بحسب موقع (exchangerates247) المتخصص في رصد أسعار صرف العملات في السوق الجزائرية الموازية (السوداء).

سعر الدولار والإسترليني اليوم في الجزائر

قفز سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي ليصل إلى 145.61 دينار للشراء، و145.62 دينار للبيع، مقابل 145.39 دينار للشراء، و145.41 دينار للبيع، أمس.

واستقر سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 180 دينارا للشراء، و182 دينارا للبيع، دون أي تغير على سعر إغلاق أمس.

ونزل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي ليصل إلى 182.40 دينار للشراء، و182.46 دينار للبيع، مقابل 183.19 دينار للشراء، و183.23 دينار للبيع، أمس.

فيما زاد سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصل إلى 226.27 دينار للشراء، و228.78 دينار للبيع، مقابل 224.69 دينار للشراء، و227.19 دينار للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وزاد سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي ليصل إلى 38.823 دينار للشراء، و38.829 دينار للبيع، 38.76 دينار للشراء، و38.77 دينار للبيع، مقابل 38.72 دينار للشراء، و38.73 دينار للبيع، أمس.

وبقي سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 47.99 دينار للشراء، و48.52 دينار للبيع.

وزاد سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي ليصل إلى 39.63 دينار للشراء، و39.65 دينار للبيع، مقابل 39.57 دينار للشراء، و39.59 دينار للبيع، أمس.

وبقي سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 49 دينارا للشراء، و49.55 دينار للبيع.

وزاد سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي إلى 475.39 دينار للشراء، و476.06 دينار للبيع، مقابل 474.85 دينار للشراء، و475.05 دينار للبيع، أمس.

وارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 588.52 دينار للشراء، و595.06 دينار للبيع، مقابل 587.82 دينار للشراء، و594.36 دينار للبيع، أمس.