35 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أدى عشرات الآلاف، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بأن نحو 35 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وأفادت المصادر المقدسية، بأن عناصر شرطة الاحتلال انتشروا على بوابات البلدة القديمة والطرقات والشوارع المؤدية للمسجد الأقصى، وعلى بواباته الخارجية، وفحصوا الهويات الشخصية للمواطنين، خاصة في منطقة باب الأسباط التي أدى فيها عشرات المستوطنين طقوسا تلمودية تحت حماية شرطة الاحتلال التي منعت عددا من الشبان من دخول المسجد الأقصى واعتدت عليهم.

وكانت هيئات وشخصيات مقدسية دعت إلى المشاركة الواسعة في صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك، وتكثيف الاعتكاف في رحابه، تأكيدا على إسلاميته وعروبيته، ولمواجهة اقتحامات المستوطنين ومخططات الاحتلال للسيطرة عليه وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

وكان آلاف المواطنين أدوا صلاة فجر اليوم في رحاب المسجد الأقصى.

يشار إلى أن جماعات "الهيكل" المزعوم دعت إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى يومي الأحد والإثنين القادمين، لمناسبة "عيد نزول التوراة" العبري.